Женщин не позвали на дискуссию о правах женщин

Дискуссию по правам женщин, на которую пригласили только мужчин, организовали в пакистанском городе Карачи. Об этом сообщает BBC News.

Мероприятие организовал местный Совет по делам искусств. Его назвали «Феминизм: другой взгляд», а среди приглашенных спикеров значились только мужчины.

Это вызвало бурную реакцию в соцсетях: многие девушки писали, что такая дискуссия бессмысленна. «Эти мужчины хотят рассказать о "другом взгляде" на феминизм. Может, они всего лишь хотели помочь, но это так не работает», — отметила одна из активисток. Среди возмутившихся были и те, кто посчитал, что мужчины согласились участвовать исключительно ради денег.

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Организаторы в ответ указали, что в дискуссии планировалось участие мужчин, занимающих высокие должности. По задумке, они должны были высказать свое видение этого вопроса. Однако жалобы не прекратились, и совет все же пригласил выступить двух женщин. Название мероприятия тоже изменили на «Понимая феминизм».

Один из приглашенных первоначально мужчин, правозащитник Джибран Насир, указал, что старое название дискуссии запутало его. «Мне сказали, что нужно будет рассказать о том, (...) почему мужчинам нужен феминизм. А не о женских проблемах», — подчеркнул он.

Профессор социологии в университете Лахор Нида Кимани заявила, что мужчины вполне могут обсуждать феминизм, а ошибка организаторов заключается в том, что они не прояснили концепцию мероприятия.

В июле этого года исследователи пришли к выводу, что страны, заботящиеся об экономическом и социальном равенстве мужчин и женщин, с большей вероятностью имеют здоровое население.

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