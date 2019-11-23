«Лестер» одержал пятую победу подряд и закрепился на втором месте в АПЛ

«Лестер» на выезде обыграл «Брайтон» в матче 13-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в субботу, 23 ноября, и завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей. В первом тайме зрители не увидели голов. «Лис» на 64-й минуте вывел вперед Айосе Перес. Через 18 минут Джеймс Мэддисон удвоил преимущество «Лестера».

Победа стала для «Лестера» пятой подряд, команда с 29-ю очками закрепилась на втором месте в чемпионате. «Брайтон» набрал 15 очков и занимает 12-ю позицию.

«Лестер» в следующем туре 1 декабря на своем поле сыграет с «Эвертоном». «Брайтон» днем раньше на выезде встретится с «Ливерпулем».

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