Тони Роббинса обвинили в сексуальном насилии над несовершеннолетней

Американка обвинила бизнес-тренера Тони Роббинса в сексуальном насилии над ней, когда она еще не достигла совершеннолетия. Об этом пишет BuzzFeed.

По словам девушки, которая в тексте называется именем Элль (Elle), инцидент произошел в летнем лагере SuperCamp в штате Калифорния. Она рассказала, что Роббинс, которому тогда было 25 лет, приехал к ним прочитать мотивирующую лекцию. После нее он попросил ее пойти с ним на прогулку в лес.

Элль заявила, что во время прогулки Роббинс прижал ее к стене и поцеловал, а также трогал за грудь. В расследовании BuzzFeed приводятся слова свидетелей, подтверждающих произошедшее. В частности, одна из них, Стефани Скотт (Steffanie Scott), утверждает, что видела, как тренер целовал девушку, держа ее руки за спиной.

Как сообщает Fox News, адвокаты Роббинса признали «ситуацию», однако опровергли утверждение о том, что имело место сексуальное насилие. Сам бизнес-тренер обвинил BuzzFeed во лжи и заявил, что подаст против издания иск.

Это не первый подобный материал BuzzFeed о бизнес-тренере. Ранее издание также обвиняло Роббинса в сексуальном насилии. Кроме того, журналисты BuzzFeed вменяли тренеру в вину расизм.

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