«Вулверхэмптон» продлил беспроигрышную серию в АПЛ до восьми матчей

«Вулверхэмптон» на выезде обыграл «Борнмут» в матче 13-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в субботу, 23 ноября, и завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. На 21-й минуте Жоау Моутинью вывел «волков» вперед. Через 10 минут Рауль Хименес удвоил преимущество «Вулверхэмптона». Один мяч на 59-й минуте отыграл Стив Кук.

После 13 туров в активе «Вулверхэмптона», который не проигрывает в АПЛ восемь матчей подряд, 19 очков. Команда вышла на пятое место в чемпионате. «Борнмут» набрал 16 очков и располагается на 16-й строчке.

«Вулверхэмптон» в следующем туре 1 декабря на своем поле примет «Шеффилд». «Борнмут» днем раньше на выезде сыграет с «Тоттенхэмом».

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