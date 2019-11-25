Россиянина нашли мертвым в душе в Таиланде

В таиландской Паттайе скончался российский турист, отдыхавший в районе пляжа Джомтьен. Об этом пишет The Pattaya News.

Как стало известно изданию, мужчина вместе с друзьями проживал в арендуемом доме. По словам одного из путешественников, компания находилась на балконе в то время, как их 64-летний друг решил принять душ.

Спустя некоторое время они услышали громкий шум из ванной комнаты и, войдя в помещение, увидели пенсионера лежащим на полу без сознания. Прибывшие на место происшествия полицейские и спасатели обнаружили россиянина мертвым.

Согласно предварительным данным, признаков насильственной смерти выявлено не было. Кроме того, друзья умершего рассказали, что он принимал лекарственные препараты для сердца.

18 ноября сообщалось, что российский турист умер во время купания в Аравийском море на побережье индийского штата Гоа. По данным источников, его извлекли из воды и вытащили на берег. По предварительной версии, у пенсионера во время плавания случился инсульт.

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