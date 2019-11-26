Найден труп дочери бойца UFC

Дочь бойца смешанного стиля (MMA) Уолта Харриса была найдена мертвой спустя месяц после пропажи. Об этом сообщает CBS 42.

Сотрудники правоохранительных органов отметили, что нашли останки 19-летней Ани Бланчард в округе Мейкон (штат Джорджия, США). Харрис и его супруга Анжела сообщили о пропаже дочери 24 октября. В начале текущего месяца был задержан подозреваемый в убийстве девушки, которого видели с Аней в день исчезновения. Полиция также нашла машину, на которой передвигалась дочь спортсмена. На автомобиле были обнаружены следы повреждений.

Уолтер Харрис — американский боец смешанного стиля, представитель тяжелой весовой категории. Выступает на профессиональном уровне с 2011 года. Известен по участию в турнирах таких бойцовских организаций как UFC и Titan FC. Харрис имеет за плечами 21 поединок в смешанных единоборствах. На его счету 13 побед и 7 поражений.

После пропажи дочери Харрис отказался от боя с Алистаром Оверимом на турнире в Вашингтоне, который должен был состояться 7 декабря.

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