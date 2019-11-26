Проникшую к поместью Трампа китаянку посадили в тюрьму

Обвиненную в незаконном проникновении на территорию частного клуба Мар-а-Лаго в американском штате Флорида, где находится поместье президента США Дональда Трампа, гражданку Китая Юйцзин Чжан приговорили к восьми месяцам заключения. Об этом сообщает NPR.

Сама жительница Шанхая признала вину по всем пунктам обвинения, включая дачу ложных показаний. Отмечается, что в ходе судебного процесса она выглядела растерянной и постоянно делала длинные паузы перед ответами на вопросы. Известно, что после отбытия наказания ее депортируют в Китай.

Инцидент произошел в конце марта, однако о нем стало известно в апреле. 32-летняя китаянка показала сотрудникам курорта в Палм-Бич два паспорта и заявила, что является родственницей одного из членов частного клуба и желает воспользоваться бассейном.

Отмечается, что сотрудники Секретной службы, которая отвечает за безопасность первых лиц США, впустили ее, поскольку ее фамилия действительно совпала с фамилией человека, внесенного в списки. Юйцзин Чжан довезли до ресепшена, где она заявила, что прибыла для участия в мероприятии Китайско-американской ассоциации под патронажем ООН. Поскольку ничего подобного запланировано не было, китаянку вернули агентам на проверку.

Выяснилось, что во Флориду Чжан послал ее китайский друг по имени Чарльз, с которым она общалась лишь через мессенджер WeChat. Он велел ей посетить мероприятие и попробовать поговорить с кем-либо из членов семьи Трампа об экономических отношениях Китая и США.

При себе у женщины обнаружили два китайских паспорта, четыре мобильных телефона, ноутбук, жесткий диск, а также флешку, зараженную вредоносным программным обеспечением. Трамп в тот день хотя и находился во Флориде, но в момент инцидента не был на территории поместья. Кроме того, непосредственно в резиденцию президента китаянка попасть бы не смогла: там необходимо пройти дополнительную проверку.

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