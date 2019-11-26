Российского олимпийского чемпиона дисквалифицировали

Олимпийский чемпион по прыжкам в воду Илья Захаров дисквалифицирован на 18 месяцев за нарушение антидопинговых правил. Об этом ТАСС рассказал президент Российской федерации прыжков в воду Алексей Власенко.

Спортсмен был недоступен для трех тестирований в течение одного года, за что был наказан. Срок дисквалификации отсчитывается с 22 ноября 2019 года. Захаров имеет право оспорить решение в Спортивном арбитражном суде (CAS), однако, по словам Власенко, не станет этого делать, потому что собирается завершить карьеру.

Захаров на Олимпийских играх 2012 года выиграл золото в прыжках с трехметрового трамплина, а также серебро в синхронном прыжке. Также спортсмен множество раз поднимался на пьедестал на чемпионатах мира и Европы.

Материалы по теме WADA рекомендовало отстранить Россию от Олимпиады Стране грозит запрет на участие во всех международных соревнованиях на четыре года

Ранее 25 ноября стало известно, что комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) рекомендовал исполкому отстранить Россию от участия в международных соревнованиях на четыре года. Если эта рекомендация будет принята на собрании 9 декабря, то российские спортсмены смогут выступить на Олимпийских играх 2020 года только под нейтральным флагом. Кроме того, в отчете комитета предлагается запретить российским спортивным чиновникам присутствовать на соревнованиях. Стране также хотят запретить принимать на своей территории международные соревнования.

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