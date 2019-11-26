Российского олимпийского чемпиона дисквалифицировали

Олимпийский чемпион по прыжкам в воду Илья Захаров дисквалифицирован на 18 месяцев за нарушение антидопинговых правил. Об этом ТАСС рассказал президент Российской федерации прыжков в воду Алексей Власенко.
Спортсмен был недоступен для трех тестирований в течение одного года, за что был наказан. Срок дисквалификации отсчитывается с 22 ноября 2019 года. Захаров имеет право оспорить решение в Спортивном арбитражном суде (CAS), однако, по словам Власенко, не станет этого делать, потому что собирается завершить карьеру.
Захаров на Олимпийских играх 2012 года выиграл золото в прыжках с трехметрового трамплина, а также серебро в синхронном прыжке. Также спортсмен множество раз поднимался на пьедестал на чемпионатах мира и Европы.
Ранее 25 ноября стало известно, что комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) рекомендовал исполкому отстранить Россию от участия в международных соревнованиях на четыре года. Если эта рекомендация будет принята на собрании 9 декабря, то российские спортсмены смогут выступить на Олимпийских играх 2020 года только под нейтральным флагом. Кроме того, в отчете комитета предлагается запретить российским спортивным чиновникам присутствовать на соревнованиях. Стране также хотят запретить принимать на своей территории международные соревнования.