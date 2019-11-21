Российский боец признался в употреблении допинга

Российский тяжеловес Дмитрий Смоляков, ранее выступавший в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC), потребовал отменить допинг-тестирование в рамках его следующего боя под эгидой Fight Nights Global. Его слова передает в YouTube-канал FIGHT NIGHTS GLOBAL TV.

37-летний Смоляков дал согласие на поединок против соотечественника Максима Новоселова. При этом боец потребовал отмены допинг-контроля. Он открыто признался, что принимает запрещенные препараты. «Я употребляю допинг, да. Мне нужно быстрое восстановление, я хочу избежать травм», — заявил боец. При этом спортсмен добавил, что не видит в этом «ничего такого».

Ранее Смоляков рассказал, что в контракте с UFC фигурирует пункт об отсутствии претензий к промоушену в случае смерти в октагоне.

В апреле Антидопинговое агентство США (USADA) пожизненно дисквалифицировало россиянина Руслана Магомедова, также на тот момент выступавшего в UFC. Тот отказался сдавать допинг-тест, что стало третьим нарушением антидопинговых правил и повлекло за собой санкции. При этом тяжеловесу удалось вернуться в октагон: в ноябре он принял участие в турнире ACA в Варшаве. Он одержал победу решением судей над американцем Дэниелом Джеймсом.

Смоляков провел три поединка в UFC, проиграв в каждом из них. После поражения в бою с американцем Грегом Харди, россиянина подверг критике глава промоушена Дэйна Уайт.

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