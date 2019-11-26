Зюганов поспорил с РУСАДА о народе-победителе и напомнил о Великой Отечественной

Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус ответил на критику лидера КПРФ Геннадия Зюганова. Его слова приводит принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.

Зюганов ранее в Twitter написал, что считает недопустимыми слова Гануса о том, что российские спортсмены уже привыкли выступать под нейтральным флагом. Политик напомнил гендиректору РУСАДА о том, что россияне — «народ-победитель». «А потому слышать подобные рассуждения, особенно в преддверии 75-й годовщины Дня Победы, категорически недопустимо», — заявил Зюганов.

Ганус заявил, что считает выступление под нейтральным флагом нормальным явлением, а также подчеркнул, что спортсмены не должны расплачиваться за ошибки чиновников. Глава РУСАДА призвал Зюганова осознать «истинную трагедию нашего спорта» и спросил у него: «Где вы были, когда наш спорт "топили", где было ваше беспокойство?»

Материалы по теме WADA рекомендовало отстранить Россию от Олимпиады Стране грозит запрет на участие во всех международных соревнованиях на четыре года

Ранее 25 ноября стало известно, что комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) рекомендовал исполкому отстранить Россию от участия в международных соревнованиях на четыре года. Если эта рекомендация будет принята на собрании 9 декабря, то российские спортсмены смогут выступить на Олимпийских играх 2020 года только под нейтральным флагом. Кроме того, в отчете комитета предлагается запретить российским спортивным чиновникам присутствовать на соревнованиях. Стране также хотят запретить принимать на своей территории международные соревнования.

Под олимпийским флагом российские спортсмены уже выступали на Играх 2018 года. Тогда в Пхенчхан приехала команда «Олимпийских атлетов из России», причем ряд россиян не получили приглашение от Международного олимпийского комитета и поучаствовать в соревнованиях не смогли.

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