Пассажир попавшего под удар молнии самолета рассказал о происходившем на борту

Пассажир самолета американской авиакомпании SkyWest, в который незадолго до посадки ударила молния, рассказал подробности случившегося. Его комментарий в четверг, 28 ноября, публикует ABC30.

Инцидент произошел с лайнером, вылетевшим из Финикса в Аризоне в калифорнийский Фресно. Приступив к снижению, воздушное судно, на борту которого находились 75 человек, оказалось в грозовом облаке.

«Когда мы летели сквозь облака, внезапно начался сильный шум, погас свет, но двигатель продолжил работать», — рассказал один из пассажиров Филипп Уинстон (Phillip Winston). По его словам, звуки в салоне были похожи на сильнейший стук.

В то же время собеседник издания признался, что был уверен в том, что никаких катастрофических последствий не произойдет. «Если молния ударила, а вы все еще летите и двигатели работают, это не так уж плохо», — заключил Уинстон.

Отмечается, что воздушное судно благополучно приземлилось, несмотря на сложные метеоусловия. В результате произошедшего никто не пострадал.

13 марта самолет Airbus A321 перевозчика Thomas Cook попал в грозу сразу после вылета из Англии. Один из пассажиров снял видео из салона лайнера. На кадрах видно, как электрический разряд отражается от крыла лайнера.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!