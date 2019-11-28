В России выросло число прибыльных компаний

Более 35 тысяч российских компаний получили прибыль по итогам первых девяти месяцев 2019 года, свидетельствуют данные Росстата, опубликованные на сайте ведомства. Это на 7,3 процента больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Суммарная прибыль составила 13,1 триллиона рублей. Совокупный убыток, который в январе-сентябре понесли 14,4 тысячи организаций, составил 1,5 триллиона рублей.

Общий сальдированный финансовый результат — прибыль за вычетом убытка — составил 11,6 триллиона рублей. В расчет не принимались показатели банков, страховых компаний, государственных и муниципальных учреждений, а также малого бизнеса.

Лучший результат зафиксирован у предприятий оптовой и розничной торговли — 2,4 триллиона рублей. Наибольший прирост прибыли показали трубопроводные компании — 62 процента по сравнению с первыми девятью месяцами 2018 года.

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