Десятки людей разделись догола и свалились в кучу из жалости к животным

Десятки испанцев разделись догола в центре Барселоны, выступая против использования натурального меха в индустрии моды. Об этом сообщает Daily Mail.

Демонстрация прошла на площади Каталунья в воскресенье, 1 декабря, во время распродажи в рамках акции «Черная пятница». На снимке с места событий видно, как 70 членов некоммерческой организации Anima Naturalis, защищающей права животных, легли друг на друга и облили свои обнаженные тела искусственной кровью. Одна из них держала плакат с лозунгом: «сколько жизней требуется отнять ради одного пальто?»

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Цель акции — призвать испанские власти ввести запрет на продажу изделий из натурального меха.

Аналогичный перформанс активисты устроили годом ранее. В декабре 2018 года они в таком же виде неподвижно лежали на асфальте, изображая умирающих животных.

Об отказе шить одежду из натурального меха уже заявили такие бренды, как Prada, Versace, Gucci, Burberry, Michael Kors и другие.

6 ноября стало известно, что королева Великобритании Елизавета II также отказалась носить одежду из натурального меха.

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