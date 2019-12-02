Епархия закрыла вопрос с крещением российской девочки с «заразным» родимым пятном

В Кургане крестили шестимесячную девочку, которой священник отказал в публичном проведении таинства из-за большого родимого пятна. Об этом сообщается на сайте Курганской епархии РПЦ. Отмечается, что после отказа секретарь епархии иерей Леонид Перчугов сразу связался с родителями девочки и предложил помощь.

Митрополит Курганский и Белозерский Даниил поручил взять семью Хвостанцевых на особое попечение и оказать необходимую социальную и благотворительную помощь.Отмечается, что семью уже ждут в отделении микрохирургии Санкт-Петербургского государственного педиатрического медуниверситета. Там девочку обследуют и составят график лечения.

Мать девочки Мария Хвостанцева отметила, что не хотела негативной реакции в адрес церкви после своего обращения. «В своем первом обращении в соцсетях мы делали акцент на том, чтобы нам помогли с операцией. Про трудности с крещением я просто вскользь упомянула, но именно за это зацепились отдельные СМИ и раздули негатив», — сказала женщина.

25 ноября Хвостанцева рассказала, что священник из Кургана отказался крестить младенца с огромным родимым пятном из страха заразиться. Увидев снимок с пятном, священник заявил: «Мы не знаем, заразно ли это, и как родители другие отреагируют». Женщина отметила, что в церкви семье предложили индивидуальное крещение за четыре тысячи рублей. Также она рассказала, что после публикации истории в соцсетях и СМИ священник позвонил матери девочки и попросил не рассказывать о случившемся, потому что это «не по-божески».

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