Кубок Чемпионов России отправится в Арктику на судах «Газпром нефти»

Впервые в истории Кубок Чемпионов Российской премьер-лиги, завоеванный футбольным клубом «Зенит» (Санкт-Петербург) в сезоне 2018/19, пройдет по Северному морскому пути. Об этом говорится в сообщении «Газпром нефти», чьи суда уникальной системы арктической логистики будут задействованы в путешествии.

Передача Кубка состоялась 6 декабря во время матча Российской премьер-лиги «Зенит» — «Динамо» на стадионе «Газпром Арена». Легендарный игрок, чемпион СССР, пятикратный чемпион России и тренер вратарей петербургского клуба Михаил Бирюков передал кубок капитану судна «Штурман Скуратов» Константину Кутявину.

Путешествие главного футбольного трофея страны начнется в январе 2020 года и превысит 1000 морских миль. Началом маршрута станет рейдовый перевалочный комплекс «Умба» в Кольском заливе. Далее маршрут проходит через Баренцево, Печорское и Карское моря до Обской губы полуострова Ямал. Финальной точкой путешествия кубка по Северному морскому пути станет терминал «Газпром нефти» «Ворота Арктики» в Новом порту.

«Путешествие кубка по Северному морскому пути — важнейшей судоходной артерии России — даст возможность нашим болельщикам из самых отдаленных районов Крайнего севера прикоснуться к победам сине-бело-голубых. А благодаря современным цифровым технологиям, применяемым сегодня в нефтяной отрасли, мы сможем вместе с вами в режиме реального времени следить за уникальным путешествием нашего трофея в арктических льдах!» — отметил генеральный директор ФК «Зенит» Александр Медведев.

Безопасность транспортировки кубка Чемпионов обеспечит экипаж танкера «Штурман Скуратов». Судно ледового класса Arc-7 используется для круглогодичной транспортировки нефти сорта Novy Port, добываемой «Газпром нефтью» на Новопортовском месторождении. Благодаря данным цифровой системы управления арктической логистикой «Капитан», которая обеспечивает безопасность и эффективность работы флота компании в сложных условиях Северного морского пути, болельщики «Зенита» смогут следить за передвижением кубка в режиме реального времени.

«Газпром нефть» стала первой российской компанией, организовавшей круглогодичный вывоз нефти по Северному морскому пути. «Организация бесперебойной и безопасной транспортировки углеводородов по Северному морскому пути имеет ключевое значение для эффективной добычи нефти на месторождениях «Газпром нефти» в российской Арктике, которые расположены в удаленном доступе от материковой инфраструктуры. Комплексная логистическая схема, включающая танкерный и вспомогательный флот, цифровую навигационную платформу, позволяет обеспечивать круглогодичные поставки высококачественной нефти европейским потребителям», — подчеркнул заместитель генерального директора «Газпром нефти» по логистике, переработке и сбыту Анатолий Чернер.

