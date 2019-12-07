США из-за России запустят новый «Манхэттенский проект»

ВМС и ВВС США создадут единую информационную сеть, объединяющую оперативные данные о боевой обстановке, которую начальник военно-морских операций адмирал Майкл Глиди сравнил с новым «Манхэттенским проектом», сообщает Defense News.

Американское издание отмечает, что для сбора данных с истребителей и кораблей планируется использовать самолеты-разведчики и беспилотники. Одной из основных целей программы называется рассредоточение боевых сил по обширной территории, а не их концентрация вокруг авианосца.

Таким образом в Вашингтоне хотят доставить максимальное неудобство Пекину при осуществлении разведки в море, а также, согласно C4ISRNET, ответить на происходящие в вооруженных силах Китая и России реорганизации.

Запуск информационной системы ВМС изначально планировали на 2033 — 2035 года, однако, согласно Глиди, указанные сроки необходимо сдвинуть влево.

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В ноябре американский генерал Дэвид Кумаширо заявил, что истребители пятого поколения F-22 Raptor и F-35 Lightning II смогут обмениваться информацией с многоразовым беспилотным космическим кораблем X-37B Orbital Test Vehicle (OTV).

В сентябре исполнительный директор ВВС по закупкам Уил Ропер сказал, что F-22 Raptor и F-35 Lightning II будут взаимодействовать друг с другом посредством ведомого беспилотника, оснащенного перспективной системой искусственного интеллекта.

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