Новичок АПЛ прервал серию из четырех матчей без побед

«Шеффилд Юнайтед» на выезде обыграл «Норвич» в матче 16-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в воскресенье, 8 декабря, и завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. На 27-й минуте хозяев вывел вперед Алекандре Тетти. В начале второго тайма «клинки» усилиями Энды Стивенса и Джорджа Балдока за три минуты забили два мяча.

Победа позволила «Шеффилду» набрать 22 очка и выйти на восьмое место в турнирной таблице. «Норвич» с 11-ю очками занимает 19-ю строчку. В следующем туре

В следующем туре «Норвич» 14 декабря на выезде встретится с «Лестером». «Шеффилд» в тот же день на своем поле примет «Астон Виллу».

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