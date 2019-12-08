Спорт
 
Только важное и интересное — в нашем Twitter
Спартак М
Москва
Окончен
1:4
Ростов
Ростов-на-Дону
Россия - Премьер-Лига • 19-й тур
Интер М
Милан, Италия
10 декабря
Начало в 23:00 (МСК)
Барселона
Барселона, Испания
Лига чемпионов • Группа F. 6-й тур
Челси
Лондон, Англия
10 декабря
Начало в 23:00 (МСК)
Лилль
Лилль, Франция
Лига чемпионов • Группа H. 6-й тур
Последние новости
Украинцы решили переночевать в палатках возле офиса Зеленского
Подозреваемый в убийстве соратника Масхадова запросил убежище в Германии
«Вулверхэмптон» довел беспроигрышную серию в АПЛ до 11 матчей
Трамп предупредил Ким Чен Ына о риске «потерять все»
«Спартак» разгромно проиграл «Ростову»
Порошенко закидали яйцами на Майдане
Предсказана очень тяжелая эпидемия гриппа
Стрельбу на базе ВМС США сочли терактом
Сербия назвала Россию самым главным другом и союзником
Новости партнеров

Плющенко сделал неудачный прыжок и пробил трубу с водой

Перейти в «Мою Ленту»
Евгений Плющенко
Евгений Плющенко

Российский фигурист Евгений Плющенко упал на лед после прыжка в рамках выступления в румынском городе Клуже 8 декабря. Об этом сообщила в своем Instagram-аккаунте супруга спортсмена Яна Рудковская.

При падении Плющенко пробил трубку, используемую для заливки катка, и из нее начал бить фонтан воды. Рудковская связала инцидент с плохим состоянием льда на местном стадионе. «Господи, чего мы натерпелись за эти дни, одному богу известно, — написала она. — Вчера у нас должно было быть шоу в Клуже (Румыния). Когда мы приехали на площадку и увидели, в каком состоянии намороженный лед, то были в шоке. Была просто лужа, из нее торчали трубки, и лед только начинал подмерзать».

По словам Рудковской, шоу Kings on Ice («Короли на льду», одним из организаторов которого является Плющенко) пришлось переносить с вечера на утро следующего дня. Лед за это время подмерз, но был очень тонким. Несмотря на это, Плющенко и его сын Александр приняли решение выступать. «Женя впервые за всю историю всех его шоу упал с прыжка, попал в трубку и пробил ее, после чего все в зале увидели фонтан», — посетовала Рудковская. Она отметила, что организаторы выступления планируют подать в суд на компанию по подготовке льда.

Евгений Плющенко — двукратный олимпийский чемпион. Он трижды выигрывал чемпионат мира и семь раз завоевывал золото на чемпионате Европы. В 2009 году фигурист женился на Яне Рудковской. Спустя четыре года у пары родился сын. В апреле 2019-го стали известны доходы мальчика. К шести годам, по словам матери, Александр заработал 10 миллионов рублей. У Плющенко-младшего есть рекламные контракты, кроме того, за участие в ледовых шоу он получает гонорары.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Плющенко вспомнил о пытавшихся облить его кислотой женщинах
Семья Плющенко посулила полтора миллиона за выдачу угрожавших сыну сектантов
Авторами угроз в адрес шестилетнего сына Плющенко оказались сектанты
Шестилетнему сыну Плющенко и Рудковской пригрозили убийством в Instagram
Другие материалы рубрики
Спорт02:40Сегодня

«Нервничала, даже ноги тряслись»

Косторная, Щербакова и Трусова победили в финале Гран-при. Загитова — осталась без медали
21:22Сегодня

«Вулверхэмптон» довел беспроигрышную серию в АПЛ до 11 матчей

21:05Сегодня

«Спартак» разгромно проиграл «Ростову»

19:57Сегодня

Фанаты «Спартака» провели новую акцию против Дзюбы

Спорт15:30 7 декабря
Уле Гуннар Сульшер

Последний шанс Сульшера на спасение

Превью 16-го тура АПЛ. Смотрите прямые трансляция матчей по подписке в подарок
19:00Сегодня

«Ньюкасл» одержал волевую победу над «Саутгемптоном»

19:00Сегодня

Новичок АПЛ прервал серию из четырех матчей без побед

18:56Сегодня

«Лестер» выиграл восьмой подряд матч в АПЛ

Спорт00:06 7 декабря

«Мы ошиблись, но плакать не стоит»

Ливерпульское дерби, очередная победа «Челси» и первое поражение Моуринью — главные события тура АПЛ
18:10Сегодня

Загитова получила травму в финале Гран-при

16:56Сегодня

Британские фанаты устроили драку прямо на поле

16:11Сегодня

Министр спорта России отреагировал на акции протеста футбольных фанатов

Россия
Разбуянившегося москвича привязали к дереву пищевой пленкой
«Это выглядит как настоящее надувательство»
Зачем на закате холодной войны Советский Союз пошел на поводу у США и уничтожил ядерные ракеты
Глава администрации Ельцина раскрыл просьбу Крыма и Донбасса в 1991 году
«Помолюсь и сразу чувствую, куда нужно послать пулю»
Стрелять по врагу, даже если Родина не права: чему учат россиян в патриотических клубах
Российские корабли попали в сильнейший шторм
Дмитрий Медведев«Было очевидно, что надо поговорить со всеми»
Что Дмитрий Медведев думает об Алексее Навальном, деле Егора Жукова и общении с журналистами
Шойгу объяснил плохие отношения с НАТО
Все материалы
Мир
Трамп предупредил Ким Чен Ына о риске «потерять все»
«Их сети раскинулись по всей стране»
Армянские и чеченские преступные группировки делят Германию. Немцы не могут им помешать
Стрельбу на базе ВМС США сочли терактом
Реджеп Эрдоган«Мы не будем спрашивать разрешения»
Эрдоган дружит с Россией, но теряет поддержку в Турции. За 18 лет к нему накопилось много претензий
Сербия назвала Россию самым главным другом и союзником
Зелимхан ХангошвилиГермания вышлет двух российских дипломатов
Россию подозревают в убийстве сторонника Басаева. Это грозит новыми санкциями
Появились подробности расстрела на базе ВМС США
Все материалы
Бывший СССР
Украинские националисты призвали начать полноценную войну с Россией
Мутация ценностей
Армянская церковь теряет поддержку властей и уважение верующих. Все из-за богатых священников
Посол Белоруссии раскрыл подробности переговоров Путина и Лукашенко в Сочи
«Не для того они кровь проливали»
Переговоры по Донбассу зашли в тупик. Украина теряет шанс вернуть мятежные регионы
Тысячи украинцев вышли на Майдан из-за переговоров с Россией
«Это обыкновенная месть»
В Латвии запретили учиться на русском. Почему это называют исторической справедливостью?
Сенцову не дали слово на премии Европейской киноакадемии
Все материалы
Экономика
Названы самые продаваемые в России автомобили
На мази
Мир переживает бум электрокаров. Кто потеряет, а кто заработает на этом миллиарды?
Назван самый популярный алкогольный напиток у россиян в новогодние праздники
То ли еще будет
Распад Европы, крах доллара и господство России — безумный прогноз на 2020 год
МВФ предоставит Украине кредит на 5,5 миллиарда долларов
Россия и Китай запустили «Силу Сибири»
Газопровод стоимостью более триллиона рублей меняет расклад сил на мировом рынке газа
Украина сочла бессмысленным предложение Медведева по газовому спору
Все материалы
Силовые структуры
Московский участковый захотел сделать карьеру на наркотиках и сел на три года
«Вы про Фишера слышали? Это я»
Этот маньяк годами жестоко убивал детей. Его гараж рядом с дачей Ельцина стал камерой пыток
Педофила насмерть придавило «Нивой» в российской колонии
«Он завел мальчика в алтарь и заставил оголиться»
Российский священник годами совращал детей в своем храме. Его считали чудотворцем
Российская полиция отказалась от роботов
Из ада
Самые страшные маньяки СССР и России. Спецпроект «Ленты.ру»
Жесткое задержание гаишников бойцами ФСБ попало на видео
Все материалы
Наука и техника
Определен способ полетов на другие планеты
Азиатский богатырь
На что способен самый мощный смартфон в мире: Asus ROG Phone II
Названа неожиданная причина развития рака, диабета и слабоумия
Тяжелый случай
США хотят вернуться на Луну. Что им мешает?
Климатическую катастрофу удалось замедлить
«Он был типичным самодуром»
Нелепое правление и мучительная смерть Павла I — самого странного императора России
Обнаружено средство против неизлечимого рака крови
Все материалы
Спорт
«Вулверхэмптон» довел беспроигрышную серию в АПЛ до 11 матчей
«Нервничала, даже ноги тряслись»
Косторная, Щербакова и Трусова победили в финале Гран-при. Загитова — осталась без медали
«Спартак» разгромно проиграл «Ростову»
Уле Гуннар СульшерПоследний шанс Сульшера на спасение
Превью 16-го тура АПЛ. Смотрите прямые трансляция матчей по подписке в подарок
Плющенко сделал неудачный прыжок и пробил трубу с водой
Российские фанаты массово покидают стадионы
Болельщики протестуют против жестокости полиции
Фанаты «Спартака» провели новую акцию против Дзюбы
Все материалы
Культура
Умер рэпер Juice WRLD
Мат и темнота
Синдром Туретта, джаз и коррупция: Эдвард Нортон снял неонуар о Бруклине 50-х
Сын Валерии разбил свой Jaguar
Терри РайлиНа минималке
Этот композитор открыл миру минимализм, провел первые рейвы и изменил электронную музыку
Голых женщин на картинах «одели» на выставке в российском городе
«Чертов виртуоз!»
 
Россияне отказались игнорировать Ротару
Все материалы
Интернет и СМИ
Бузову захотели отправить доить коров из-за плохого пения
Какой ценой
Этот год принес человечеству войны, катастрофы и свободу. Вот как это было
Соловьев напомнил Украине о предупреждении Путина насчет Донбасса
«Страшно спать в пустой комнате»
Это телешоу показало, что одиночки — тоже люди. И сделало их настоящими знаменитостями
В сказке «Морозко» обнаружили опасный посыл для девочек
Военное положение
В интернете наступила новая эра. Теперь абсолютно каждый находится под угрозой
Вежливый кот обрел популярность в сети
Все материалы
Ценности
Посетитель галереи съел проданный за 120 тысяч долларов банан
Нержавеющая леди
Скромные наряды и роскошные похороны: как жила Маргарет Тэтчер
Продавец редкой двухрублевой монеты отказался от квартиры в центре Москвы
«Мы все хотим любви»
Откровения знаменитых на весь мир женщин в новом календаре Pirelli
Россиянин выставил на продажу монету за миллиард рублей
Рука об руку
Как появилось древнейшее украшение в истории и почему оно популярно до сих пор
Вытряхивающая из сумки сворованную одежду женщина попала на видео
Все материалы
Путешествия
Составлен рейтинг самых туристических городов мира
«Вместо Черного моря тут озеро Онтарио»
Как россиянин приехал в Канаду и нашел в ней сходство с российскими курортами
Придуман способ сделать места в экономклассе самолета комфортными
«Я отрывался, скакал, плясал и подпевал»
Кофе, женщины, доброта: приключения россиянина в Эфиопии
В Крыму под горой нашли мертвого туриста
Трущобы по-русски
Когда-то этот город был заполнен мафиози, теперь — мусором. Но туристы хотят сюда попасть
Российская женщина-пилот рассказала о плохих приметах перед полетом
Все материалы
Из жизни
Употреблявшие тяжелые наркотики рассказали о своих преступлениях
«Жизнь будто остановилась»
Муж и жена 117 дней выживали на плоту в океане. Им пели киты и помогали черепахи
Мужчину без рук и ног заставили подтверждать нетрудоспособность трижды в год
«Мы готовы на все, чтобы выжить»
Бедняки истребляют редких животных. Все ради причуд богачей
Девочка едва не умерла из-за веганского бургера
«Долго не могла отпустить русскую жизнь»
История россиянки о жизни в Гамбурге
«Миссис Земной шар» стала россиянка
Все материалы
Самые популярные автомобили России
Опубликованы данные по продажам за ноябрь 2019 года
Тест: угадай машину по рисунку ходовых огней
Мьёльниры, «ангельские глазки», круги и другие световые подписи брендов
Забытые концепты: Lancia Mizar
Как сделать скучную модель Lancia интересной — инструкция от Джованни Микелотти
Смешные ролики ноября
Бегущий по лезвию Теслы, непобедимый Wrangler и кое-что странное
Из-за нового дефекта в подушках Takata отзовут еще 1,4 миллиона автомобилей
Появились первые фотографии Kia Seltos российской сборки
В России создали эксклюзивный офис на колесах на базе Cadillac Escalade
Все материалы
Дом
Муж с женой купили разрушенный замок во Франции и заработали миллионы
Некрасиво получилось
Чем живет самый неблагополучный район Москвы
В Москве появится вторая канатная дорога
«Главное — есть где помыться и доширак заварить»
Эти квартиры ничтожно малы. Почему россияне готовы их покупать?
Россиянам предложат продавать квартиры по-новому
Все там были
Фарцовщики, агенты КГБ и элита: тест на знание лучших гостиниц СССР
Российский депутат строил дом и замуровал соседа
Все материалы
Нацпроекты
«Две недели — ЗОЖ, две недели — запой»
В СССР боролись за здоровый образ жизни. Почему эта пропаганда не сработала?
Навели мосты
В России построят гигантский мост на Крайнем Севере. Этот мегапроект откладывали 40 лет
Дорогая дорога
Путин запустил главную мегатрассу России. Она обошлась в 520 миллиардов рублей
Россия направилась в сторону высокой степени утилизации пластика
В Крыму впервые прошел виртуальный концерт
В Сибири похвалились масштабами дорожного ремонта
В объекты по обработке мусора в России вложили миллиарды рублей
Все материалы