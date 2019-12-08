Плющенко сделал неудачный прыжок и пробил трубу с водой

Российский фигурист Евгений Плющенко упал на лед после прыжка в рамках выступления в румынском городе Клуже 8 декабря. Об этом сообщила в своем Instagram-аккаунте супруга спортсмена Яна Рудковская.

При падении Плющенко пробил трубку, используемую для заливки катка, и из нее начал бить фонтан воды. Рудковская связала инцидент с плохим состоянием льда на местном стадионе. «Господи, чего мы натерпелись за эти дни, одному богу известно, — написала она. — Вчера у нас должно было быть шоу в Клуже (Румыния). Когда мы приехали на площадку и увидели, в каком состоянии намороженный лед, то были в шоке. Была просто лужа, из нее торчали трубки, и лед только начинал подмерзать».

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По словам Рудковской, шоу Kings on Ice («Короли на льду», одним из организаторов которого является Плющенко) пришлось переносить с вечера на утро следующего дня. Лед за это время подмерз, но был очень тонким. Несмотря на это, Плющенко и его сын Александр приняли решение выступать. «Женя впервые за всю историю всех его шоу упал с прыжка, попал в трубку и пробил ее, после чего все в зале увидели фонтан», — посетовала Рудковская. Она отметила, что организаторы выступления планируют подать в суд на компанию по подготовке льда.

Евгений Плющенко — двукратный олимпийский чемпион. Он трижды выигрывал чемпионат мира и семь раз завоевывал золото на чемпионате Европы. В 2009 году фигурист женился на Яне Рудковской. Спустя четыре года у пары родился сын. В апреле 2019-го стали известны доходы мальчика. К шести годам, по словам матери, Александр заработал 10 миллионов рублей. У Плющенко-младшего есть рекламные контракты, кроме того, за участие в ледовых шоу он получает гонорары.

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