В Москве выступит группа «АнимациЯ»

Российская рок-группа «АнимациЯ» выступит в Москве с презентацией альбома «Во!».

Программа, которую артисты представят 21 декабря на сцене «ГлавClub Green Concert», будет приурочена к выпуску новой пластинки и 19-му дню рождения коллектива.

Помимо новый композиций, музыканты исполнят все известные хиты. В концерте также примут участие приглашенные гости — Александр Ильин из панк-группы «План Ломоносова» и создатель группы «Хьюго» Павел Пиковский.

Группа «АнимациЯ» была создана в конце декабря 2000 года фронтменом Константином Кулясовым. Дискография команды насчитывает восемь альбомов и популярные синглы. Музыканты стали широко известны после выхода фильма «Курьер из рая», где звучала их песня «Родина»: в записи композиции для киноленты участвовали актеры Дмитрий Дюжев и Гоша Куценко. Спустя несколько лет еще одна песня группы под названием «#непорусски» звучала в фильме «Жених».

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