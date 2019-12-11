Украина продлит особый статус Донбасса на год

Депутаты Верховной Рады от президентской партии «Слуга народа» зарегистрировали в электронной системе парламента законопроект о внесении поправок к действующему закону об особом статусе неподконтрольных Киеву территорий Донецкой и Луганской областей. Информация об этом опубликована на сайте законодательного органа.

Материалы по теме Нормандская заморозка Переговоры по Донбассу зашли в тупик. Почему для Путина и Зеленского они стали успешными?

Инициаторами выступили глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия и его заместитель Александр Корниенко. Текст документа пока не опубликован. Однако речь идет о продлении действия закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донбасса до конца 2020 года.

Этот вопрос поднимался на прошедших переговорах в «нормандском формате». Президент Украины Владимир Зеленский на брифинге по итогам встречи в Париже пообещал, что особый статус региона будет продлен еще на один год.

Саммит «нормандской четверки» прошел 9 декабря в Париже впервые за три года. По его итогам лидеры стран приняли коммюнике, которое предполагает приверженность минским соглашениям, прекращение огня до конца года и подготовку новых участков разведения войск Киева и самопровозглашенных республик Донбасса. В документе говорится, что Украина на постоянной основе готова предоставить Донбассу особый статус.

Материалы по теме «Не для того они кровь проливали» Переговоры по Донбассу зашли в тупик. Украина теряет шанс вернуть мятежные регионы

Закон «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей» был принят в 2014 году. Он предусматривает амнистию для участников событий в Донбассе, возможность использовать русский язык в органах местного самоуправления, участие местных властей в назначении руководителей органов прокуратуры и судов, а также особую государственную поддержку со стороны Украины для восстановления промышленности и инфраструктуры. Верховная Рада постановила, что вышеперечисленные статьи закона вступят в силу только после того, как российские войска и техника покинут эту территорию, а также после проведения в Донбассе внеочередных выборов в соответствии с Конституцией Украины.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

*** Обратная связь с отделом «Бывший СССР»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: exussr@lenta-co.ru