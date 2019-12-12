Более 700 врачей устроились в поликлиники Подмосковья с начала года

В поликлиники Подмосковья с начала года устроились на работу 705 участковых терапевтов, педиатров и врачей общей практики, рассказала исполняющая обязанности министра здравоохранения Московской области Екатерина Огнева. Ее цитирует РИАМО в четверг, 12 декабря.

«Привлечение медицинских специалистов, особенно в поликлиническое звено, — одно из ключевых направлений нашей работы», — отметила она.

По ее словам, необходимо делать первичную помощь доступней, чтобы в медучреждениях не было длинных очередей.

Проблему дефицита медицинских кадров ранее поручил решить губернатор Андрей Воробьев. По его инициативе с этой целью были учреждены надбавки к зарплате, на которые могу претендовать терапевты, педиатры и врачи общей практики. Также в области реализуется программа по обеспечению медиков жильем — «Социальная ипотека».