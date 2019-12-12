Цирковое училище предложили соединить с ГИТИСом

Росгосцирк предложил Министерству Культуры России рассмотреть вопрос синтеза Государственного училища циркового и эстрадного искусства с Российским институтом театрального искусства (ГИТИС). «По нашему мнению, такой союз утолит кадровый голод Росгосцирка, поднимет качество циркового образования на более высокий уровень, а также повысит престиж артиста цирка — привлечет в профессию креативную молодежь», — подчеркнул в письме в Министерство культуры России генеральный директор Росгосцирка Владимир Шемякин.

Росгосцирк выступает за объединение учебных заведений в целях укрепления системы профессионального циркового образования и расширения возможностей для обучения студентов профильного училища страны. «Цирковое искусство не стоит на месте. Во всем мире цирковые представления все больше превращаются в шоу-проекты, синтезируясь с другими видами искусств. Сегодня кроме уникальных трюков все больше в цирке востребованы программы с сюжетной линией, продуманной логикой развития событий, смысловой нагрузкой, драматургией. Такие программы должны создаваться с помощью профессиональных режиссеров, специалистов-сценографов, балетмейстеров. Для того, чтобы цирк сегодня был востребованным, мы должны не просто соответствовать потребностям зрителя, но и превосходить их самые смелые ожидания, быть на шаг впереди», — отметил Владимир Шемякин.

Инициативу уже обсуждают в Министерстве Культуры России. «Подобная схема уже опробована и функционирует в Японии, США, и Финляндии, внедрена по многим сферам подготовки и в России. Объединение сделало бы процесс обучения для специалистов цирковой отрасли более эффективным и многосторонним, в частности, расширило бы список специализаций, по которым можно вести подготовку», — полагает директор Департамента науки и образования Министерства Культуры России Наталия Золотарева.

«Это замечательная инициатива! Она открывает огромные возможности для будущих артистов. Я вижу это объединение в таком формате, что цирковое училище станет факультетом ГИТИСа. Училище давно нуждается в развитии, там должны готовить нужных сегодня специалистов. Уверен, что уровень ГИТИСа позволит развить цирковое искусство, повысить качество программ», — говорит народный артист РСФСР Евгений Майхровский (клоун Май).

«Я поддерживаю эту инициативу обеими руками. Цирковая отрасль уйдет на 1000 шагов вперед благодаря этому объединению. Хочется пожелать этому союзу грамотных педагогов, которые хорошо знают цирк и знают Его Величество Трюк»,— отметил лауреат Государственной премии Российской Федерации, цирковой наездник Тамерлан Нугзаров.

«Неплохая идея. Особенно, если в перспективе студенты получат возможность выпускаться с дипломами о высшем образовании», — сказал руководитель Московского театра эстрады, лауреат Государственной премии Российской Федерации Геннадий Хазанов.

Росгосцирк, по словам инициаторов идеи, готов предоставить финансовую, методическую и наставническую поддержку переходу, в частности предоставить репетиционную базу «Центра циркового искусства» в Измайлово.

