Популярную у европейцев модель Skoda впервые начали выпускать в России

Популярный в Европе компактный кроссовер Skoda Karoq начали производить в Нижнем Новгороде. Об этом говорится в пресс-релизе компании, поступившем в «Ленту.ру».

В России сборка Karoq организована по методу полного цикла, отметили в компании. Модель стала третьим после Octavia и Kodiaq автомобилем, который производится на российском заводе.

«Спрос на него значительно превышает предложение. Благодаря производственной сети Volkswagen Group теперь мы можем выпускать еще больше автомобилей данной модели и тем самым отвечать стабильно высокому спросу на наш компактный SUV», — сказал

Ранее сообщалось, что популярный у европейских потребителей кроссовер в сегменте SUV (Sport Utility Vehicle — спортивно-утилитарный автомобиль) впервые представили в России. Старт продаж намечен на первый квартал 2020 года. Ожидается, что Karoq будет доступен в двух комплектациях — Ambition и Style. Начальная цена для версии Ambition с двигателем 1.4 TSI с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач составит чуть более 1,5 миллиона рублей. Вместе с Karoq компания представила и обновленный седан Rapid, цена на который будет начинаться с 829 тысяч рублей.

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