Skoda представила в России новый кроссовер Karoq и обновленный седан Rapid

В России в среду, 11 декабря, впервые представили две новинки марки Skoda — компактный городской кроссовер Karoq и обновленный седан Rapid. Об этом говорится в пресс-релизе компании, поступившем в «Ленту.ру».

Как отметили в Skoda, кроссовер Karoq уже завоевал популярность в Европе. В компании ожидают, что российским потребителям также понравятся жесткая конструкция кузова, которая дает автомобилю маневренность и безопасность, а также вместительный салон и один из самых объемных в классе багажников — до 1609 литров. Среди других опций — электропривод задней двери, электромеханический стояночный тормоз, подогрев передних и задних сидений, обогрев рулевого колеса и система очистки поступающего в салон воздуха.

Старт продаж намечен на первый квартал 2020 года. Ожидается, что Karoq будет доступен в двух комплектациях — Ambition и Style. Начальная цена для версии Ambition с двигателем 1.4 TSI с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач составит чуть более 1,5 миллиона рублей. В стандартное оснащение этой комплектации входят легкосплавные 16-дюймовые диски Castor, противотуманные фары, полностью светодиодные задние фонари, ассистент подъема в гору, датчики дождя и света, а также задние датчики парковки и круиз-контроль с ограничителем скорости.

«Компактный городской кроссовер Karoq расширяет наше предложение в востребованном сегменте SUV (Sport Utility Vehicle — спортивно-утилитарный автомобиль, — "Лента.ру"), предлагая высокий уровень оснащения и впечатляющую вместительность», — приводит компания слова руководителя Skoda в России Яна Прохазка.

Обновленный седан Rapid отличается от привычной версии новой передней частью с фарами стреловидной формы и шестиугольной решеткой радиатора, а также L-образными фонарями в кристаллическом дизайне сзади и надписью Skoda на багажнике. Кроем того, Rapid получила новый дизайн интерьера с декоративными панелями и центральной консолью с вынесенным отдельно дисплеем информационно-развлекательной системы. Начальная цена комплектации Active с кондиционером — 829 тысяч рублей.

Премьера автомобилей прошла в самом большом планетарии Европы в Санкт-Петербурге. Кроме того, кроссовер Karoq был представлен широкой публике в рамках нового шоу всемирно известного цирка Cirque du Soleil, официальным партнером которого Skoda является с 2017 года.

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