Лукашенко вступился за «чистых» российских спортсменов

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что на российских спортсменов оказывается несправедливое давление. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Порой ни за что начинают гнобить российских спортсменов, которые чистые и никогда не видели допинга», — заявил белорусский президент.

По мнению Лукашенко, поступить так с советскими спортсменами было невозможно, так как «советская система была мощной, могла противостоять».

Он отметил, что порой в спорте высших достижений, в том числе на Олимпиаде, многое делается в угоду тем или иным влиятельным державам. «Вот так в спорте на этом уровне — кто посильнее, тот и слабейшего наклонит», — считает Лукашенко.

9 декабря исполком WADA отстранил Россию от участия в международных турнирах, включая Олимпиады и чемпионаты мира. Кроме того, страна не сможет проводить такие соревнования. Дисквалификация продлится четыре года. Российское антидопинговое агентство лишили лицензии на дальнейшую работу. Россия планирует подать апелляцию в Спортивный арбитражный суд.

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