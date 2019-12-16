Сбербанк и SberCloud запустили в эксплуатацию самый мощный в РФ суперкомпьютер

Суперкомпьютер Christofari разработан дочерней компанией Сбербанка SberCloud в партнерстве с компанией NVIDIA. Базируется на высокопроизводительных модулях NVIDIA DGX-2, оснащенных графическими ускорителями Tesla V100. Супермашина находится в Центре обработки данных (ЦОД) Сбербанка в Сколково.

Суперкомпьютер предназначен для научно-исследовательских, коммерческих и государственных организаций, работающих в различных отраслях экономики — нефтегазовой, электроэнергетике, тяжелой промышленности, медицине, телекоммуникациях, ритейле, финансовом секторе и прочих.

О создании суперкомпьютера впервые было объявлено на конференции AI Journey в ноябре 2019 года. «Это серьезное увеличение нашей экосистемы, — заявил старший вице-президент фонда «Сколково» Александр Чернов. — Бенефициарами разработки станут многие наши резиденты, я в этом абсолютно уверен».

Мощности Christofari предоставляются коммерческим заказчикам из облака компании SberCloud, что также делает его уникальным среди других крупнейших суперкомпьютеров мира. По словам CTO Сбербанк Груп Давида Рафаловского, уже «много десятков» заказчиков пользуются мощностями суперкомпьютера, среди них — одна американская и две европейских компании.

Официально в коммерческую эксплуатацию суперкомпьютер запущен 12 декабря. В настоящее время на использование его мощностей действует специальная акция: 100 рублей за 100 минут на полной мощности. Для участия в акции клиентам нужно зарегистрироваться на сайте SberCloud, добавить услугу AI Cloud и активировать свое участие. Затем пополнить счет на сумму в 100 рублей.

«Ранее использовать такие технологии могли только крупнейшие корпорации. Сегодня с помощью Christofari — любой стартап или компания малого бизнеса», — говорит Давид Рафаловский. По его словам, Группа «Сбербанк» будет использовать Christofari на коммерческих условиях, точно таких же, как другие компании, клиенты SberCloud.

