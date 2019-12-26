В «Зарядье» выступят IOWA, Антоха МС и Cream Soda

Парк «Зарядье» совместно с организаторами фестиваля «Дикая мята» Mint Music Family открывает новогоднюю сцену в рамках фестиваля «Путешествие в Рождество». Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

До 7 января на сцене Большого амфитеатра выступят Brainstorm, SunSay, IOWA, Антоха МС, «Моя Мишель», «Обе Две», «Трипинадва», OQJAV, «Свидание», Sirotkin, Cream Soda и многие другие. Традиционно для «Дикой мяты» на сцене появятся музыканты, которые используют в своем творчестве национальные мотивы: «Мгзавреби», Zventa Sventana, Zdob sii Zdub и FolkBeat.

Отмечается, что вход на все концерты будет свободным. Ознакомиться с полным расписанием можно на сайте парка.

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