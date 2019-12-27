Стало известно о связи лекарства от прыщей с самоубийствами

Британское Управление по контролю лекарственных средств и изделий медицинского назначения (Medicines and Healthcare products Regulatory Agency) обнаружило связь между самоубийствами и лекарственным препаратом от прыщей. Об этом сообщает The Guardian.

Исследователи выяснили, что 10 случаев суицида, случившихся в 2019-м, происходили после использования «Роаккутана» — препарата от акне. Еще двое человек, пользовавшихся лекарством, также погибли в этом году.

Отмечается, что британцы и раньше сообщали о жертвах препарата. Так, два года назад семья обнаружила мертвого ребенка в своей спальне. Причиной его смерти, предположительно, является передозировка «Роаккутана».

Исследователи сообщают, что в Великобритании препаратом ежегодно пользуются около 30 тысяч человек. За последние 10 лет его прописывают почти в два раза чаще. При этом более восьми тысяч человек сообщают о сильных побочных эффектах препарата.

Управление по контролю лекарственных средств не выявило явных причин между приемом лекарства и случаями суицида. Однако исследователи заявили, что его нужно выписывать осторожно. «Особенное внимание стоит уделить пациентам, ранее страдавшим депрессией», — отмечают в управлении.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

*** Обратная связь с отделом «Мир»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала о международной политике или интересном событии в мире, напишите на этот адрес: mir@lenta-co.ru



