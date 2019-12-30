Глава офиса Зеленского похвастался одобрением от американского посла

Глава офиса президента Украины Андрей Богдан похвастался в социальных сетях одобрением политики новых украинских властей со стороны поверенного в делах США на Украине Уильяма Тейлора. Пост он опубликовал в своем Facebook-аккаунте.

«Интересно, а что теперь порохоботики (сторонники бывшего президента Петра Порошенко — прим. «Ленты.ру») выть будут?» — прокомментировал он позицию Тейлора.

Ранее Тейлор выразил мнение, что команде президента Владимира Зеленского удалось лучше отстоять свою позицию в переговорах с Россией, чем это делал Порошенко.

В середине декабря помощник президента России Владислав Сурков по итогам переговоров лидеров «нормандской четверки» в Париже 9 декабря заявил, что в позициях команды Зеленского и окружения Порошенко относительно минских соглашений нет никакой разницы. В частности, в ходе саммита представители команды Зеленского повторяли звучавшие ранее неприемлемые идеи. Среди них передача Киеву контроля над границей до выборов в Донбассе, разоружение народной милиции самопровозглашенных республик, невозможность закрепления особого статуса региона в конституции, отказ от разведения сил на всей линии соприкосновения.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!