Россиянин выбросил мертвого мужчину из машины и попал на видео

Мой Арзамас / Вконтакте

В сети появилось видео, на котором в городе Арзамас Нижегородской области неизвестный вытаскивает тело мужчины с заднего сидения автомобиля и оставляет на земле, после чего уезжает. Запись сделана с камер видеонаблюдения, ее опубликовали в паблике «Нижний Новгород |БЕЗ ЦЕНЗУРЫ|» в социальной сети «ВКонтакте».

Как сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах, предположительно погибший, как и водитель, был наркоманом. Следственный комитет России (СКР) по региону начал проверку. Выясняются обстоятельства произошедшего.

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