В России оценили риск начала войны между США и Ираном. Об этом глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев написал в Facebook.

По словам сенатора, в обозримом будущем Вашингтон и Тегеран не начнут войну «ни в ядерном, ни в гибридном варианте». «Противникам удалось остановиться у края пропасти, разорвав взаимный круг обвинений в агрессии», — подчеркнул он.

Парламентарий добавил, что Иран повел себя «в высшей степени цивилизованно», несмотря на убийство Соединенными Штатами одного из главных лиц во властной иерархии. В свою очередь Багдад проявил высшие качества уважения национального достоинства и соблюдения собственного суверенитета, отказав американцам в дальнейшем военном присутствии на своей территории.

Косачев заявил, что между странами произошло обнуление претензий, когда каждая из сторон считает себя победителем. «Следовательно, начинается новая игра — "кто первый моргнет", и эта игра по-любому лучше новых авиаударов и новых атак на посольства», — резюмировал он.

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Ранее в международном комитете Госдумы прокомментировали заявление президента США Дональда Трампа по Ирану. Американский лидер осознал совершенную им ошибку и нашел самый простой выход из сложившейся ситуации, заявили в Москве. Кроме того, антииранские санкции США позволят избежать применения силы в регионе.

В ночь на 8 января иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) нанес ракетный удар по военным объектам США в Ираке. Атака стала ответом на гибель в Багдаде командующего спецподразделением «Аль-Кудс» генерала Касема Сулеймани в результате американского авиаудара. Операция получила название «Мученик Сулеймани». По объектам были выпущены 15 ракет класса «земля — земля». Иран сообщал о гибели 80 американцев. В США в свою очередь указали, что жертв нет.

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