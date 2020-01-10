На Украине возмутились продажей консервов с «кусочками русскоязычных младенцев»

Бывший депутат Верховной Рады Украины Алексей Журавко возмутился продажей в стране консервов с провокационными названиями. Его слова приводятся на Facebook.

Журавко опубликовал фотографии мясных консервов с названиями «Сепар в сметане», «Сепар в масле», «Снегирь православный» и «Сепар луганский выдержанный». На одной из банок указано, что продукт «содержит кусочки русскоязычных младенцев».

По словам политика, продукт продвигает бывший участник гражданского конфликта на юго-востоке страны Александр Грамарчук. На этикетках товара изображен черно-красный флаг «Организации украинских националистов — Украинской повстанческой армии» (ОУН-УПА, движение запрещено в России).

«А ведь здесь прямой антисемитизм, разжигание ненависти, глумление над усопшими людьми, каннибализм! И вы хотите сказать, что вы с помощью таких моральных уродов построите государство? Да у вас его просто не будет!» — заявил Журавко. Он добавил, что в стране «не осталось ничего человеческого», и выразил сомнение, что, увидев эти продукты, жители самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) захотят вернуться на Украину.

Вооруженный конфликт на территории Донбасса начался в апреле 2014 года. Украинские власти инициировали силовую операцию против с ДНР и ЛНР, которые объявили независимость от Киева после смены центральной власти.

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