В России констатировали провал ставки на фельдмаршала Хафтара

Ставка иностранных государств на фельдмаршала Халифу Хафтара в конфликте в Ливии провалилась, считает эксперт Российского совета по международным делам Антон Мардасов. Такое мнение он высказал в беседе с принадлежащим Григорию Березкину РБК.

По его словам, Хафтар не в силах завершить начатое еще в апреле прошлого года наступление на Триполи, взять под контроль ливийскую нефтяную отрасль и переманить на свою сторону союзников противостоящего ему правительства национального согласия (ПНС) во главе с Фаизом Сараджем. В результате в стране сложилась патовая ситуация, констатировал эксперт.

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Руководитель Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Василий Кузнецов добавил, что если бы Хафтар действительно мог захватить Триполи, то не согласился бы на участие в московских переговорах по урегулированию при посредничестве России и Турции. Начавшиеся 13 января консультации завершились подписанием документа, предписывающего конкретизировать вопросы режима прекращения огня в Ливии, но подписи самого фельдмаршала на нем нет — он, по словам главы МИД России Сергея Лаврова, запросил дополнительное время для изучения мирных инициатив; турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган в свою очередь обвинил Хафтара в бегстве и призвал «сказать свое слово» российского коллегу Владимира Путина. Такие действия фельдмаршала, по мнению Мардасова, наносят удар по репутации Москвы как переговорщика в глазах Анкары.

Следующий раунд переговоров по ливийскому урегулированию пройдет в Берлине, где на 19 января назначена конференция с участием США, России, Китая, Турции, ряда западных и африканских государств и ООН. На встречу приглашены и Сарадж с Хафтаром.

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На стороне возглавляемого Сараджем правительства национального согласия выступают Турция, Италия и большинство западных стран, подконтрольные Хафтару силы поддерживают Египет и Саудовская Аравия, также ее неофициальными союзниками являются Франция и ОАЭ. России регулярно приписывают поддержку фельдмаршала, однако Кремль заявлял, что контактирует как с Хафтаром, так и с ПНС. Вместе с тем известно, что Хафтар еще в 2018 году был в Москве на переговорах с министром обороны Сергеем Шойгу и начальником Генштаба Валерием Герасимовым; на встрече присутствовал и петербургский бизнесмен Евгений Пригожин, которого связывают с так называемой частной военной компанией Вагнера, чьи бойцы якобы воевали на стороне армии фельдмаршала и до начала наступления на Триполи. Президент Путин в свою очередь говорил, что если в Ливии и есть российские граждане, то они не представляют там интересы РФ и не получают государственного финансирования.

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