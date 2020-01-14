Депутат объяснил предложение о налоге для домохозяек

Депутат Госдумы от «Единой России» Сергей Вострецов, предложивший ввести для домохозяек налог, объяснил свою идею. Его слова передает «360».

По словам депутата, высказывая свое предложение, он имел в виду «армию в 28 миллионов человек», которая не платит налоги, но при этом не принадлежит ни к одной из социальных категорий. Он отметил, что это четверть работоспособного населения страны, а также задался вопросом, на какие средства они живут.

Для урегулирования ситуации политик предложил помочь гражданам определиться с их статусом. «Если они не могут оформить пособия, которые им полагаются, давайте им помогать. Если они работают в серой зоне, то давайте наводить порядок», — пояснил он.

Ранее Вострецов предложил заставить российских домохозяек платить налоги, как самозанятых. Он также подчеркнул, что в России нужна прогрессивная шкала налогообложения. В «Единой России» заявили, что другие депутаты не поддерживают эту инициативу.

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