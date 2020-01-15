Кудрин назвал стоимость плана Путина

Экономические и социальные меры, которые президент России Владимир Путин объявил в ежегодном послании Федеральному собранию, обойдутся в 400-500 миллиардов рублей. Такое мнение высказал глава Счетной палаты Алексей Кудрин, пишет ТАСС.

Аналогичные цифры привел первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов. По его оценке, реализация плана президента обойдется в 400-450 миллиардов рублей.

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Глава государства в ходе ежегодного послания Федеральному собранию предложил изменить Конституцию России — меры подразумевают кардинальную смену системы государственной власти в стране. Он также предложил закрепить в основном законе норму, согласно которой минимальный размер оплаты труда не может быть ниже прожиточного минимума, и регулярную индексацию пенсий.

В ходе послания глава государства пообещал сразу несколько мер, которые должны улучшить демографическую ситуация в стране. Среди них — введение ежемесячных выплат на детей от трех до семи лет, выплата материнского капитала на первого ребенка в размере 466 417 рублей, на второго — в размере 616 тысяч рублей. При рождении третьего власти будут погашать 450 тысяч рублей от ипотечного кредита.

Пока средств на осуществление озвученных Путиным предложений по маткапиталу в бюджете нет, сказал министр труда и социальной защиты Максим Топилин. Для реализации предложения нужны поправки в основной финансовый закон, добавил он. При этом Топилин отметил, что в целом в стране эти средства есть.

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