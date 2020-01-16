Российское такси проехалось с человеком на капоте и попало на видео

В Белгороде водитель автомобиля с логотипом «Яндекс.Такси» проехался с человеком на капоте. Видеозапись инцидента опубликована в сообществе «МОЕ! Online» во «ВКонтакте».

На кадрах видно, что мужчина на капоте во время движения машины бьет кулаком по стеклу. Автомобиль проехал перекресток и остановился. Каким образом мужчина оказался на капоте неизвестно.

Ранее сообщалось, что в России выросло число аварий с участием такси — за 10 месяцев 2019 года оно увеличилось на 60 процентов (до 2,7 тысячи случаев). В результате аварий в 2019 году погибли 110 человек — на 41 процент больше, чем в 2018. Большая часть дорожных правонарушений связана с желанием водителя быстрее доехать до пункта назначения и доставить клиента.

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