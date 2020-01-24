Бизнес Москвы получил от Сбербанка кредиты на сумму 91 миллиард рублей

Сбербанк в рамках программы поддержки малого бизнеса в 2019 году выдал столичным предпринимателям кредиты на сумму 91,4 миллиарда рублей. Об этом говорится в сообщении кредитной организации.

Из этой суммы более 3 миллиардов рублей были получены в виде онлайн-кредитов, без посещения офисов банка. Поручителем по кредитам на сумму свыше 5 миллиардов рублей выступил Фонд содействия кредитованию малого бизнеса города Москвы.

В целом за прошедший год начинающие и уже опытные предприниматели открыли в столичных отделениях Сбербанка 84512 расчетных счетов. Московский банк выдал своим клиентам банковских гарантий на 4,3 миллиарда рублей.

Кроме того, во взаимодействии с правительством Москвы для предпринимателей регулярно проводятся обучающие мероприятия и конференции. В частности, Сбербанк принял активное участие в работе Московского предпринимательского форума и церемонии вручения премии «Прорыв года», а также в организации Форума бизнес-образования и тематических семинаров для представителей малого бизнеса.

«Сегодня наше взаимодействие с малым бизнесом становится все более интересным и разноплановым. Мы предлагаем своим партнерам не только проверенные временем классические банковские услуги, но и широкий выбор современных цифровых решений — от специально разработанного мобильного приложения Сбербанк Бизнес Онлайн до новейших технологий, использующих искусственный интеллект. Многие наши образовательные проекты ориентированы именно на предпринимателей», — заявил вице-президент Сбербанка – председатель Московского банка Вячеслав Цыбульников. Он отметил, что задача банка — совместно с правительством Москвы создать максимально комфортную среду для всех, кто решит развивать свой бизнес в столице.

В 2020 году Сбербанк планирует не только расширить линейку продуктов и услуг для предпринимательского сообщества, но и увеличить объемы финансирования малого бизнеса, а также запустить программу обучения московских школьников и студентов основам предпринимательства.