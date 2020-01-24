Россиянам пообещали «похожий на зиму» февраль

В европейской части России в феврале температура может опуститься до десяти градусов мороза, рассказал РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Синоптики не ожидают холодный февраль, однако он будет более морозным, чем январь. Следующий месяц зимы будет неоднородным, могут быть периоды похолодания до пяти-десяти градусов. «Февраль будет больше похож на зимний месяц, хотя и не холодный в целом», — заключил собеседник агентства.

Ранее Вильфанд рассказал, что до конца января на территории России будут наблюдаться аномальные отклонения от средних температур. Глядя на прогностическую карту страны, он назвал эти аномалии «махрово-красными».

По данным прогноза Copernicus Climate Change Service (C3S), европейскую часть России ждет «розовый» февраль. Средние температуры в начале последнего месяца зимы будут выше нормы примерно на четыре-шесть градусов. Наиболее теплый период будет с 10 по 16 февраля.

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