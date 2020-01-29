В Москве состоится премьера мюзикла «Замок Желаний»

В московском Vegas City Hall состоится премьера мюзикла «Замок Желаний». Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

По словам организаторов, сюжет постановки «объединяет вечную тему любви, философию и психологию человеческой природы». «Зрители увидят новый формат современного мюзикла, в котором искусно сочетаются различные музыкальные жанры — от классики до рока, разные стили хореографии — вог, модерн, хип-хоп», — говорится в пресс-релизе.

В «Замке Желаний» приняли участие артисты Игорь Портной и Андрей Белявский, режиссером выступил Игорь Рубцов. Показы состоятся 6-го и 7 марта. Билеты на сеансы можно приобрести на официальном сайте, а узнать подробности о мероприятии — в группах в Facebook и во «ВКонтакте».

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