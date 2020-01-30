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МИД России рассказал о праве на ответ Болгарии за высылку дипломатов

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Мария Захарова
Мария Захарова

Вокруг высылки российских дипломатов из Болгарии устроили шоу, а Москва имеет право на ответ. Об этом заявила на брифинге представитель МИД России Мария Захарова, трансляция доступна на странице ведомства в Facebook.

По словам Захаровой, болгарская сторона уведомила посольство России о решении лишь после того, как информация разошлась по СМИ, — вопреки принятой практике. Кроме того, она не представила доказательств. «Было устроено такое шоу», — сказала она.

Дипломат добавила, что в произошедшем Россия усматривает желание «отравить атмосферу дружбы и взаимодействия». «Мы оставляем за собой право на ответные действия», — подчеркнула она. В МИД указали, что ответственность за провокационные шаги лежит на болгарской стороне.

Россияне, которых Болгария объявила персонами нон грата из-за обвинений в шпионаже, покинули страну 26 января. София сообщила об их высылке за два дня до этого. В тот же день прокуратура страны начала в отношении дипломатов досудебные расследования по делу о шпионаже.

Утверждалось, что с 2017 года один из них занимался шпионской деятельностью, собирая информацию об избирательном процессе в Болгарии. При этом он имел дипломатический иммунитет в качестве первого секретаря консульского отдела посольства России в Софии. Второй россиянин с октября 2018 года якобы собирал информацию, которая представляет собой государственную и служебную тайну в области энергетики. Затем он отправил ее в штаб-квартиру российской разведывательной службы в Москве.

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