Объявленные персонами нон грата российские дипломаты покинули Болгарию

Российские дипломаты, которых Болгария объявила персонами нон грата из-за обвинений в шпионаже, покинули страну. Об этом сообщили в посольстве России в Софии, пишет ТАСС.

Обоим сотрудникам посольства было дано 48 часов на то, чтобы покинуть страну.

24 января Болгария объявила о высылке двух российских дипломатов, которых обвиняют в шпионаже. В российском посольстве подчеркнули, что София не предъявила доказательств виновности дипломатов. Российская сторона оставила за собой право на принятие ответных действий.

В Министерстве иностранных дел России назвали данный шаг провокационным, «идущим вразрез с конструктивным и традиционно взаимоуважительным характером российско-болгарских отношений».

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