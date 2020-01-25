Москва прокомментировала высылку российских дипломатов из Болгарии

В МИД России прокомментировали высылку дипломатов из Болгарии, назвав действия страны откровенно недружественным шагом. Соответствующее заявление размещено на сайте ведомства в субботу, 25 января.

Данный шаг является провокационным, «идущий вразрез с конструктивным и традиционно взаимоуважительным характером российско-болгарских отношений», сказано в публикации. В министерстве подчеркнули, что Россия оставляет за собой право принять ответные меры.

В пятницу, 24 января, Болгария объявила о высылке двух российских дипломатов, которых обвиняют в шпионаже. Их объявили персонами нон грата.

Было установлено, что с 2017 года по настоящее время один из них занимался шпионской деятельностью, собирая информацию об избирательном процессе в Болгарии. Он имеет дипломатический иммунитет в качестве первого секретаря консульского отдела посольства России в Софии.

Второй россиянин в период с октября 2018 года по настоящее время собирал информацию, которая представляет собой государственную и служебную тайну в области энергетики. Затем он якобы отправил ее в штаб-квартиру российской разведывательной службы в Москве.

В российском посольстве подчеркнули, что Болгария не предъявила доказательств виновности дипломатов.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

*** Обратная связь с отделом «Мир»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала о международной политике или интересном событии в мире, напишите на этот адрес: mir@lenta-co.ru