Художник «создал» коронавирус на поле с помощью трактора

Итальянский фермер и художник Дарио Гамбарин создал на поле под Вероной работу, посвященную вспышке коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости.

Гамбарин изобразил китайские иероглифы и написал название вируса латинскими буквами с помощью трактора и плуга. Так он задумал привлечь внимание к борьбе с 2019-nCoV.

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В 2017 году Гамбарин создал на поле портрет президента России Владимира Путина. Свою работу он посвятил саммиту «Большой двадцатки» в Гамбурге. Годом ранее, за несколько недель до выборов президента США, художник изобразил с помощью плуга портрет Дональда Трампа. Рядом с лицом он разместил надпись: «Чао, Трамп!»

По состоянию на 3 февраля коронавирус 2019-nCoV диагностирован в Китае более чем у 17 тысяч человек, погиб 361 человек. За пределами Китая заболели более 100 человек. В России заболевание выявили у двух граждан Китая, в настоящий момент они находятся в больницах Забайкалья и Тюмени.

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