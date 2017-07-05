Итальянский фермер трактором и плугом создал огромный портрет Путина

Итальянский фермер Дарио Гамбарин с помощью трактора и плуга создал на поле портрет президента России Владимира Путина. Свою работу он посвятил предстоящему саммиту «Большой двадцатки» в Гамбурге, передает ANSA. Слева от портрета огромными буквами кириллицей выведена фамилия российского лидера.

Поле, на котором трудится Гамбарин, находится в городе Кастаньяро, провинция Верона. По словам фермера, его вдохновила новость о том, что на саммите G20 Путин встретится со своим американским коллегой Дональдом Трампом.

В прошлом году, за несколько недель до выборов президента США Гамбарин создал на поле портрет Трампа. Рядом с лицом он разместил надпись «Чао, Трамп!» «Случиться может все. Если Трамп проиграет, то хотя бы сможет утешиться этим громадным портретом», — пояснял тогда фермер.