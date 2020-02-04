Умер олимпийский чемпион в составе сборной СССР по хоккею

Олимпийский чемпион по хоккею Александр Скворцов умер в возрасте 65 лет. Об этом сообщается на сайте нижегородского «Торпедо».

Ветеран входил в правление хоккейного клуба. «Александр Викентьевич был одним из тех, благодаря кому имя нашего города и нашего клуба стало широко известно хоккейному миру», — говорится в заявлении «Торпедо».

В составе сборной СССР по хоккею Скворцов становился серебряным призером Игр в 1980-м, а четыре года спустя завоевал золотую медаль. Также нападающий трижды выигрывал чемпионат мира, четырежды одерживал победу на первенствах Европы.

Скорвцов — член Клуба Всеволода Боброва. Он записал на свой счет 293 шайбы во всех турнирах. В рамках чемпионата СССР он забросил 255 шайб.

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