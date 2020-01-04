Умер трехкратный чемпион СССР по баскетболу Николай Дьяченко

Трехкратный чемпион СССР по баскетболу Николай Дьяченко умер в возрасте 72 лет. Об этом сообщается на сайте баскетбольного клуба ЦСКА.

Отмечается, что спортсмен скончался после продолжительной болезни. Как сообщает ТАСС, долгое время Дьяченко страдал от бокового амиотрофического склероза.

«Выражаем глубочайшие соболезнования родным и близким», — говорится в сообщении.

Николай Дьяченко выступал за ЦСКА с 1972 по 1976 годы. В составе клуба трижды становился чемпионом СССР по баскетболу. В составе советской сборной завоевал бронзу первенства Европы в 1973-м.