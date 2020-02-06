Белоруссия спрогнозировала войну на Украине за два года до ее начала

Белоруссия спрогнозировала военный конфликт на Украине за два года до начала событий. Об этом заявил в интервью изданию «СБ. Беларусь сегодня» замначальника Генштаба Вооруженных сил республики Павел Муравейко.

Он рассказал, что план обороны Белоруссии, утвержденный президентом Александром Лукашенко в конце 2019 года, направлен не на классическую оборону, а на предотвращении возможной агрессии и войны. «Скажем, те события, которые произошли в соседней Украине, мы спрогнозировали и оценили за два года до их начала, — отметил Муравейко. — Оценив, откуда может исходить угроза, мы пытаемся минимизировать ее на ранней стадии».

При разработке плана обороны и концепции развития вооруженных сил до 2030 года анализировалась военно-политическая обстановка вокруг Белоруссии и в остальном мире, «успехи и неудачи в вооруженных конфликтах в Украине, Сирии и других странах».

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«Мы, словно в шахматной партии, просчитали и смоделировали самые актуальные, сложные, быть может, даже невероятные ситуации, которые могут возникнуть, и определили способы и формы защиты страны», — сказал Муравейко.

В конце января Лукашенко сменил военное руководство Белоруссии, назначив нового министра обороны и начальника Генштаба.

Вооруженный конфликт на юго-востоке Украины начался в 2014 году. Часть территории Донбасса вышла из-под контроля Киева. Украинские власти объявили о старте антитеррористической операции (АТО), на смену которой в 2018 году пришла Операция объединенных сил (ООС). Киев обвиняет Россию в поддержке сепаратизма и оккупации. Москва отвергает обвинения.

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