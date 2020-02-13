Молния ударила в летящий пассажирский самолет и попала на видео

В Великобритании молния ударила в летящий пассажирский самолет ирландской авиакомпании Aer Lingus. Явление попало на видео, которое очевидец опубликовал в Facebook.

На кадрах видно, как внезапно вспыхнувшая молния и ударяет в воздушное судно, после чего лайнер продолжает полет.

Как уточняет The Khaleej Times, инцидент произошел вечером в воскресенье, 9 февраля, с самолетом, вылетевшим из Бермингема в Дублин. Известно, что в результате произошедшего никто не пострадал, судно не получило повреждений и совершило посадку в пункте назначения в штатном режиме.

В пресс-службе авиагавани подтвердили информацию о произошедшем и подчеркнули, что специфика конструкции лайнера позволяет ему выдерживать удары молний.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!