«Барселону» обвинили в травле Месси

Руководство «Барселоны» обвинили в оплате кампании в социальных сетях, направленной на критику капитана команды Лионеля Месси. Об этом сообщает Cadena SER со ссылкой на El Larguero.

По информации издания, каталонцы заключили контракт с фирмой I3 Ventures, которая занималась созданием общественного мнения в социальных сетях клуба. I3 Ventures была ответственна за травлю Месси и нескольких других игроков команды. Отмечалось, что руководил атакой на футболиста помощник президента «Барселоны» Жозепа Бартомеу — Карлос Ибаньес.

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6 февраля Gazzetta dello Sport сообщила, что Месси задумался об уходе из команды после конфликта с руководством. До этого стало известно, что форвард вступил в конфликт со спортивным директором клуба Эриком Абидалем.

Месси является воспитанником «Барселоны» и выступает за команду на протяжении всей карьеры. Нынешний контракт форварда с клубом рассчитан до лета 2021 года. Вместе с командой он 10 раз становился чемпионом Испании, шесть раз — обладателем Кубка Испании, и четыре раза — победителем Лиги чемпионов. Кроме того, он шесть раз получал «Золотой мяч».

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