На Украине предупредили об опасности «сделки» России и Запада

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин предупредил об опасности возможной «сделки» России с Западом, в результате которой Киев может попасть под влияние Москвы. Об этом он рассказал в интервью Ukrlife.tv, видеозапись доступна в YouTube.

По его мнению, Россия и западные страны могут заключить новое условное соглашение «Ялта-2» для «раздела сфер влияния» в мире. Климкин подчеркнул, что возможность такой «сделки» «вполне реальна».

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«Я очень надеюсь, что этого не будет. Это будет плохо для нас, очень плохо для Запада и вообще очень плохо из-за того, что мы тогда потеряем веру в то, что живем в каком-то справедливом мире», — сказал экс-министр, подчеркнув, что Украине следует «ангажировать своих друзей» и активнее «работать» с политиками на Западе.

23 января на Всемирном форуме памяти холокоста российский лидер Владимир Путин предложил провести встречу с лидерами стран-постоянных членов Совета Безопасности ООН — России, Китая, США, Великобритании и Франции. Российский президент считает, что эти пять государств «несут особую ответственность за сохранение цивилизации».

Президент Франции Эммануэль Макрон и заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак поддержали инициативу Владимира Путина. Официальный представитель правительства Великобритании заявил, что Лондон будет ждать дополнительных деталей о предложении российского президента. Китай поддержал предложение Путина.

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